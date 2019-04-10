Обзоры "Хеллбоя" появятся только после выхода фильма

Поклонники и критики считают, что это не очень хороший знак для кино, так как его авторам есть что скрывать.

Студии всегда проводят закрытые показы для журналистов до выхода фильмов. Чаще всего своё мнение критики могут разглашать за день до выхода фильма, однако с "Хеллбоем" ограничения затянулись.

Основатель издания The Mono Report заявил, что его рецензия на "Хеллбоя" появится только после мировой премьеры. Таким образом, запрет на публикацию отзывов действует до 11 апреля и спадёт только в час ночи по московскому времени.

Предполагается, что такое решение студия приняла из-за достаточно слабого фильма. Российская премьера "Хеллбоя" состоится уже завтра, 11 апреля.