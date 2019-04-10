Обзоры "Хеллбоя" появятся только после выхода фильма

Студии всегда проводят закрытые показы для журналистов до выхода фильмов. Чаще всего своё мнение критики могут разглашать за день до выхода фильма, однако с "Хеллбоем" ограничения затянулись.
Основатель издания The Mono Report заявил, что его рецензия на "Хеллбоя" появится только после мировой премьеры. Таким образом, запрет на публикацию отзывов действует до 11 апреля и спадёт только в час ночи по московскому времени.
Предполагается, что такое решение студия приняла из-за достаточно слабого фильма. Российская премьера "Хеллбоя" состоится уже завтра, 11 апреля.
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