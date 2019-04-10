Политик напомнил, что включён в этот процесс в интересах не Порошенко, а страны.

Украинский политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его нельзя вывести из переговоров по Донбассу.

Так он прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского. Там отмечали, что в случае победы Зеленского Медведчука исключат из переговорщиков.

— Пётр Порошенко никогда не назначал Виктора Медведчука на роль "переговорщика" с РФ. Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не её президента. Поэтому вывести меня из "переговорного процесса" априори невозможно, — приводятся слова Медведчука на сайте его партии.

Политик также заметил, что с трудом представляет, как будут управлять страной Зеленский и его команда, если "они не имеют даже малейшего представления о том, о чём говорят".

Ранее Лайф сообщал, что Медведчук указал на главные задачи нового президента Украины.