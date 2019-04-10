В Петербурге введут туристический сбор для иностранцев в размере 100 рублей

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В Петербурге введут туристический сбор для иностранцев в размере 100 рублей

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Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге введут туристический сбор для иностранцев в размере 100 рублей. Об этом врио главы Северной столицы Александр Беглов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Мы поговорили с Минфином и Минэкономразвития... в плане туристического сбора. Это всего-навсего 100 рублей в сутки, — заявил Беглов.

Беглов добавил, что это дополнительно пополнит городскую казну примерно на миллиард рублей. Сумма пойдёт на реставрацию исторических зданий.

Лидер страны в свою очередь поддержал эту инициативу.

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