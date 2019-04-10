Соратник Порошенко и экс-министр сцепились в эфире ТВ: Губошлёп мой

Обстановка в студии накалилась, когда Червоненко назвал лидера Незалежной конченым, а члена его партии — мерзостью.

Замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко и экс-министр транспорта Евгений Червоненко устроили перепалку в эфире телеканала "112 Украина". Дискуссия была посвящена тому, кто достоин победить во втором туре президентских выборов.

Разговор проходил на повышенных тонах, но обстановка накалилась ещё больше, когда Червоненко назвал Петра Порошенко конченым, а Гончаренко — мерзостью, которая после поражения нынешнего лидера Незалежной "побежит искать себе место" в новой команде.

В ответ нардеп выкрикнул в адрес оппонента: "Мерзость — это ты. Крупноватая, но мерзость". После этого Червоненко подскочил со своего места и направился к депутату.

— Щенок, закрой рот! Губошлёп ты мой, ничтожество, — сказал бывший министр.

Предотвратили драку ведущие, которые встали между оппонентами. После непродолжительной перепалки Червоненко и Гончаренко разошлись по своим местам.

Ранее Лайф писал, что редактор украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко толкнул российскую телеведущую Ольгу Скабееву во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ.