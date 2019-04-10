В Башкирии "мститель" на тракторе протаранил машину судебных приставов

Инцидент произошёл в башкирском городе Баймаке. Местный житель на тракторе намеренно протаранил служебное авто приставов, которые вынесли предписание его супруге — начинающей бизнес-леди.

Некоторое время назад женщину обязали получить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию принадлежащей ей автомойки, а также установить специальную санитарно-защитную зону. До устранения нарушений деятельность фирмы должна была быть приостановлена, однако этого не произошло. Когда сотрудники ФССП нагрянули в гости к нарушительнице, на защиту супруги и семейного бизнеса встал её муж.

Мужчина выехал со двора на тракторе и заблокировал приставам выезд, прижавшись к легковушке вплотную.

— В отношении виновного лица за воспрепятствование исполнительным действиям возбуждено административное дело. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленную порчу имущества, —прокомментировали в пресс-службе регионального управления ФСПП.

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