Беглов ответил на вопрос об участии в выборах главы Петербурга

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли он участвовать в предстоящих выборах губернатора.

— Рано об этом говорить, надо работать, — пояснил он.

Беглов исполняет обязанности главы Северной столицы с октября прошлого года. За это время, как отмечают эксперты, существенно улучшилось финансирование городских программ благоустройства. Кроме того, теперь внимание питерских властей приковано к улучшению транспортной инфраструктуры города. С октября прошлого года в специализированную городскую программу было включено 1379 объектов в историческом центре, которые подлежат реставрации. Беглов на совещаниях неоднократно говорил, что основное богатство Северной столицы — это её неповторимый архитектурный облик. Кроме того, в задачу городских властей поставили сделать Питер центром бизнеса, а не только культуры. Помимо всего прочего, улучшается и безопасность города: так, устанавливаются новейшие системы видеофиксации, домофоны, "тревожные кнопки", системы антитеррористической защищённости различных объектов и т.д.