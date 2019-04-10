Врио губернатора города, в частности, рассказал российскому лидеру о договорённости с РЖД о строительстве до 2026 года шести путепроводов.

Президент России Владимир Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. О нём сегодня главе государства доложил врио губернатора Александр Беглов.

Как отмечается, руководитель региона в том числе рассказал российскому лидеру о договорённости с РЖД о строительстве до 2026 года шести путепроводов. Они, по словам Беглова, позволят улучшить дорожную сеть в городе. Путин в свою очередь добавил, что в Москве такая практика уже реализуется.

— Развитие транспортной инфраструктуры города будет освобождать центр от лишнего количества машин, экологию будет улучшать. Это хорошая практика, — сказал Путин.

Беглов также добавил, что в этот проект город вложит 28 млрд рублей — 60% от общей стоимости проекта.

В конце встречи президент пожелал губернатору области удачи в работе.

Сегодня Александр Беглов ответил на вопрос об участии в выборах главы Петербурга.