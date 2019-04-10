Maruv рассказала, почему организаторы концертов плачут от её райдера

По словам исполнительницы, трудности создают её особые запросы относительно одежды и еды.

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) призналась, что её райдер иногда вводит организаторов концертов в отчаяние. О своих требованиях, которые сложнее всего выполнить, она рассказала в интервью "Сегодня".

— Ничего такого сверхъестественного. Обычно организаторам сложно с тем, что я вегетарианка и много чего не ем: рыбу, мясо, морепродукты, а также картошку, помидоры и рис, — говорит исполнительница.

Во время гастролей в Италии Maruv ходила голодная и ела иногда пасту с соусом песто, а после возвращения домой она на протяжении недели лечила желудок. Ещё один пункт в райдере певицы — колготки в сетку — доводит организаторов до слёз. По словам девушки, "многие звонят и плачут, мол, не могут найти такие колготки".

Ранее Лайф писал, что украинскую певицу Maruv обокрали в киевском аэропорту Борисполь.