Россия создаёт новые технологии для разработки Арктического шельфа

Замминистра энергетики Павел Сорокин рассказал, что сейчас в стране работают над созданием новых технологий для разработок нефтяных запасов на Арктическом шельфе.
— Сейчас мы ведём работу по разработке материалов, необходимых для работы в Арктике, по разработке различных технологий бурения, как и наклонно-направленного бурения, РУСы, каротажного оборудования, сейсмического оборудования для судов, которые ведут разведку на шельфе, — сообщил Сорокин в интервью News.ru.
Замминистра напомнил, что объём потенциальной добычи нефти в этом регионе оценивается в десятки миллионов тонн.
Сорокин отметил, что разработка запасов повысит экспортный потенциал РФ, поспособствует развитию Северного морского пути и северных регионов.
Ранее Лайф сообщал, что Путин назвал тревожной тенденцией потепление в Арктике.
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