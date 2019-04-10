Россия создаёт новые технологии для разработки Арктического шельфа

Объём потенциальной добычи нефти в этом регионе оценивается в десятки миллионов тонн.

Замминистра энергетики Павел Сорокин рассказал, что сейчас в стране работают над созданием новых технологий для разработок нефтяных запасов на Арктическом шельфе.

— Сейчас мы ведём работу по разработке материалов, необходимых для работы в Арктике, по разработке различных технологий бурения, как и наклонно-направленного бурения, РУСы, каротажного оборудования, сейсмического оборудования для судов, которые ведут разведку на шельфе, — сообщил Сорокин в интервью News.ru.

Замминистра напомнил, что объём потенциальной добычи нефти в этом регионе оценивается в десятки миллионов тонн.

Сорокин отметил, что разработка запасов повысит экспортный потенциал РФ, поспособствует развитию Северного морского пути и северных регионов.

Ранее Лайф сообщал, что Путин назвал тревожной тенденцией потепление в Арктике.