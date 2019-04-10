Калининградец засудил барбершоп, где его не научили опасному бритью

Суд обязал салон выплатить парикмахеру почти 90 тысяч, из которых 50 тысяч — внесённая им за обучение плата.

Житель Калининграда страстно желал научиться орудовать опасной бритвой и обратился за помощью в барбершоп. Там из него обещали сделать мастера опасного бритья всего за 50 тысяч рублей. Когда курсы были оплачены, а асом он так и не стал, мужчина через суд потребовал вернуть ему деньги. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского районного суда Калининграда.

— Фактически (обучение) сводилось к тому, что истец наблюдал за работой парикмахеров салона, получал от них советы, как нужно стричь, а также сам выполнял стрижки. Обучение по курсу "Традиционное опасное бритьё" не проводилось, — говорится в постановлении суда.

Отмечается, что организаторы курсов никакие лекции и занятия по опасному бритью не проводили, а учебной программы и вовсе не было.

В итоге суд встал на сторону парикмахера и обязал салон выплатить ему не только плату за обучение в 50 тысяч рублей, но и неустойку за нарушение возврата денег — 2,8 тысячи рублей, моральную компенсацию в 5 тысяч рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — почти 29 тысяч рублей. Решение пока в законную силу не вступило.