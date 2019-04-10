В Оренбуржье мошенники делали "лечебные" пластыри из новогодней мишуры

Производили "чудодейственное" изделие они на дому, а продавали при помощи объявлений в Интернете.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном производстве медицинских изделий в отношении двух жителей Оренбургской области. Те незаконно продавали пластыри, утверждая, что они являются универсальным средством от многих недугов. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Следствием установлено, что с 2014 года по январь 2019-го мужчина вместе со своим знакомым начали продажу изделия "Пластырь "Серебряные мостики". Производство не было зарегистрировано в нужном порядке и не соответствовало требованиям ГОСТ.

В СКР отметили, что "медицинские пластыри" мошенники делали из серебряного "дождика". При помощи металлического станка они наматывали новогоднюю мишуру на пластырь, упаковывали и прикладывали инструкцию по применению.

Свою "продукцию" они продавали через Интернет, где указывали, что пластыри можно использовать как универсальное средство, которое одинаково хорошо помогает для удаления последствий пластических процедур, шрамов, отёков, переломов, растяжений и других травм.