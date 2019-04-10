Милонов призвал депутата-матершинницу не становиться "Шнуром подзаборным"

Единорос посчитал, что обсценная лексика из уст депутата — это аморальный поступок и даже дискредитация органов власти.

Депутат Госдумы Виталий Милонов посчитал, что его коллеге — депутату Ольге Алимовой — не стоило употреблять мат в социальной сети. А на позиции государева человека стоит "засунуть эмоции подальше".

— Неправильно, вообще неправильно, значит, чиновник становится не чиновником, а Шнуром каким-то подзаборным. Нет, конечно, нельзя, ни в коем случае. Ты — государев человек. Всё, все свои эмоции засунь, пожалуйста, подальше. Если ты хочешь с эмоциями, тогда переставай быть государственным человеком и становись Шнуром: пляши, танцуй, пей, бухай, веселись, — заявил Милонов Лайфу.

Депутат уверен, что подобные высказывания со стороны парламентариев снижают уровень доверия общества к власти. И не из-за принятых решений, а из-за таких вот провокаций.

— Давно пора проработать этический кодекс для депутатов и там изложить, что мы не имеем права ругаться публично матом, кроме каких-то обстоятельств. Я вот вообще не ругаюсь матом, хуже жить не стал. Наоборот, — добавил парламентарий.

Сама Ольга Алимова объяснила, что и Пушкин позволял себе нецензурную брань, а она будет на него равняться.