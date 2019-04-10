При взрыве в многоэтажке в Екатеринбурге погиб кот

Мужчина и женщина, которые находились в квартире, получили обширные ожоги, они находятся в больнице.

В результате взрыва в квартире на 14-м этаже жилого дома в Екатеринбурге погиб кот. Как сообщили в пресс-службе управляющей компании, обслуживающей здание, животное выбросило взрывной волной из окна.

— Все окна были закрыты, а его взрывной волной, скорее всего, сначала вынесло через стекло, а потом его трупик нашли на газоне возле дома, — цитирует представителя УК РИА "Новости".

Ранее Лайф писал, что хозяином взорвавшейся в Екатеринбурге квартиры оказался подполковник СК. В результате происшествия он и его супруга получили ожоги свыше 50% поверхности тела. Они находятся в ожоговом отделении ГКБ № 40 в тяжёлом состоянии.