При взрыве в многоэтажке в Екатеринбурге погиб кот

В результате взрыва в квартире на 14-м этаже жилого дома в Екатеринбурге погиб кот. Как сообщили в пресс-службе управляющей компании, обслуживающей здание, животное выбросило взрывной волной из окна.
— Все окна были закрыты, а его взрывной волной, скорее всего, сначала вынесло через стекло, а потом его трупик нашли на газоне возле дома, — цитирует представителя УК РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что хозяином взорвавшейся в Екатеринбурге квартиры оказался подполковник СК. В результате происшествия он и его супруга получили ожоги свыше 50% поверхности тела. Они находятся в ожоговом отделении ГКБ № 40 в тяжёлом состоянии.
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