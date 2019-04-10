ГИБДД предложила отменить льготу на штрафы для злостных нарушителей

Читайте также

ГИБДД предложила отменить льготу на штрафы для злостных нарушителей

478

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Также в ведомстве предлагают ввести штраф за превышение скорости на 10–20 километров в час.

Госавтоинспекция предлагает отменить льготы на оплату штрафов в 50% для злостных нарушителей. Об этом в ходе общественных слушаний на тему "Стратегия безопасного дорожного движения", которые проходили в Госдуме, заявил замначальника ГИБДД России Олег Понарьин.

Предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половинки штрафа, — сказал Понарьин.

Ранее в ГИБДД выступили с предложением в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час, а также ввести административную ответственность за превышение скоростного режима на 10−20 км/ч.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×