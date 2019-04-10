ГИБДД предложила отменить льготу на штрафы для злостных нарушителей

Госавтоинспекция предлагает отменить льготы на оплату штрафов в 50% для злостных нарушителей. Об этом в ходе общественных слушаний на тему "Стратегия безопасного дорожного движения", которые проходили в Госдуме, заявил замначальника ГИБДД России Олег Понарьин.
— Предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половинки штрафа, — сказал Понарьин.
Ранее в ГИБДД выступили с предложением в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час, а также ввести административную ответственность за превышение скоростного режима на 10−20 км/ч.
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