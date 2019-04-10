В Кремле рассказали, о чём Путин завтра поговорит с членами правительства

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В Кремле рассказали, о чём Путин завтра поговорит с членами правительства

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Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Президент России Владимир Путин завтра проведёт совещание с членами правительствами. Основной темой станет формирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.

Путин проведёт очередное совещание с членами Правительства РФ. Основной темой встречи станет реализация мер по формированию системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, — сообщили в Кремле.

На совещании с докладами выступят глава Минпромторга Денис Мантуров и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

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