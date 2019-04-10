СМИ узнали о планах Shell выйти из проекта "Балтийский СПГ"

Соглашение по нему было подписано в 2016 году, несмотря на санкции против России.

Концерн Royal Dutch Shell принял решение выйти из совместного с "Газпромом" проекта "Балтийский СПГ". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу российского подразделения британско-нидерландской компании.

По словам собеседника агентства, решение было принято после утверждения "Газпромом" окончательной концепции развития проекта. При этом об изменениях в остальных совместных начинаниях речи не идёт.

Напомним, "Балтийский СПГ" предусматривал строительство завода по производству сжиженного природного газа в порту Усть-Луга Ленобласти. Планируется, что мощность предприятия составит 10 миллионов тонн в год с возможностью увеличения до 15 миллионов тонн.

Соглашение по "Балтийскому СПГ" было подписано в 2016 году.