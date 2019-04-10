Путин провёл совещание с членами Совбеза РФ по теме Арктики

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с постоянными членами Совета безопасности РФ. На оперативном совещании поднимали тему развития страны и роль России в Арктике. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Участники совещания продолжили обсуждение темы Арктики, глава государства проинформировал о контактах с главами государств и правительств других стран, которые прошли у него на полях Международного арктического форума, — цитирует Пескова РИА "Новости".

По его словам, на совещании "затрагивались текущие вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд вопросов международной повестки дня".

Днём ранее президент России посетил в Северной столице международный форум "Арктика — территория диалога", где рассказал лидерам арктических государств, что Россия будет наращивать перевозки по Северному морскому пути.