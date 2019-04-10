Зарезавший москвичку маньяк мог напасть из-за отключившегося интернета

Арестованному предъявлены обвинения по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

У маньяка, зарезавшего пенсионерку на Кутузовском проспекте в Москве и через несколько дней напавшего с ножом на дворника, был отключён интернет за неуплату. Как пишет МК, обозлившись на это, мужчина и мог пойти на убийство.

На эту проблему наложились более серьёзные душевные — подозреваемый психически нездоров и состоит на учёте. Также в последнее время, по данным издания, он злоупотреблял алкоголем.

Напомним, москвичка была зарезана вечером 2 апреля. Расправа попала в объектив камеры видеонаблюдения. Задержать 54-летнего преступника удалось после очередного нападения, которое произошло всего через несколько дней.

У следствия есть основания полагать, что пенсионерка и дворник — не единственные жертвы маньяка. Пока ему предъявлены обвинения по двум статьям — "Убийство" и "Покушение на убийство".