Суд арестовал квартиры, земельные участки и дачу Абызова в Барвихе

Басманный суд арестовал имущество бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Под арест попали два его земельных участка, две квартиры в Москве и жилой дом в Барвихе. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, арестованы и два машиноместа.

Официально в суде эту информацию никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что арестованы счета Абызова. Сумма неизвестна. Сам бывший министр находится под стражей.