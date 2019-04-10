Дональд Трамп станет дедушкой в десятый раз

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Дональд Трамп станет дедушкой в десятый раз

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Фото: © Flickr/Marc Nozell

Американский президент Дональд Трамп станет дедушкой летом этого года, причём уже в десятый раз. О пополнении в большом семействе объявил второй сын главы государства Эрик Трамп.

Лара и я с радостью объявляем о том, что в августе появится ещё один член нашей семьи! Люк будет замечательным старшим братом! — написал Эрик в своём твиттер-аккаунте.

Мальчик по имени Эрик Люк родился у Эрика и Лары в 2017 году. Ребёнок стал девятым внуком президента США. Старшие внуки американского лидера выступали с песней перед лидером КНР Си Цзиньпином.

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