Штаб Порошенко показал альтернативный плакат с Галкиным и Зеленским

По мнению представителей лидера Незалежной, кандидат-шоумен мог бы найти общий язык с российским комиком.

Команда президента Украины Петра Порошенко показала ещё несколько "вариантов" агитационных плакатов. На них изображены российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский, лидер Незалежной и российский комик Максим Галкин, а также Галкин и Зеленский. Эскизы на брифинге продемонстрировал представитель штаба Порошенко Олег Медведев.

— Наверное, для нас была бы более лёгкой такая ситуация (Порошенко — Галкин). Если бы сложилась такая конфигурация переговорщиков, то Порошенко было бы легче найти общий язык с Россией. Очевидно, что для нашего оппонента более интересной была бы такая гипотетическая ситуация (Галкин — Зеленский.), — заявил Медведев.

А вот ситуацию, когда Зеленский будет противостоять Путину, как считает Медведев, невозможно представить.

Представитель штаба заявил, что считает единственно правильным первый вариант плаката — с фотографиями Путина и Порошенко. С помощью него они хотели убедить народ в том, что у лидера Незалежной есть достаточно силы, политической воли и опыта, чтобы противостоять президенту России.

Напомним, ранее Порошенко извинился за предвыборный лозунг с Путиным.