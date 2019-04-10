В Сибири группа подростков избивает школьников и снимает это на видео

Как вспоминают жертвы нападения, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

В городе Барабинске Новосибирской области организовалась группа из подростков, которые нападают на школьников и систематически избивают их. Все нападения обычно заканчиваются сотрясениями и больничными палатами. Матери пострадавших бьют тревогу.

Самые известные из этой группировки — Валерий Н., 2001 года рождения и Денис Б., 2002 года рождения.

Так, в воскресенье 7 апреля они избили нескольких подростков: Виталия К. (ученика девятого класса) и Константина С. (ученика седьмого класса).

В беседе с Лайфом Виталий К. рассказал, что после нападения он попал в больницу с сотрясением мозга. Причиной драки стала причёска школьника.

— Меня спросили, что за чёлка у тебя? Я сказал, что я могу носить такую чёлку и после этого меня ударили по лицу. Потом я сказал от испуга "вы что дебилы?", и после этого меня опять ударили по лицу, а потом началось то, что на видео, — рассказывает школьник.

После того, как он потерял создание, подростки бросили его и ушли.

Также избитый Константин С., которому подростки разбили всё лицо, рассказал, что его пинали ногами.

— Это всё случилось в воскресенье на спортивной площадке, мой там в футбол играет всегда, а Денис со своими друзьями сидел распивал спиртные напитки на скамейках. Константин стоял на воротах, и Денис подошёл просто так к нему и начал задирать, — рассказывает Лайфу мама Константина Марина.

Она добавила, что её сын попросил Дениса Б. отойти, но тот ударил его кулаком по лицу, Константин упал, а тот "начал прыгать по нему и бить ногами".

— Длилось избиение минут 20, представляете сколько ударов? Костя не вставал, дети подумали, что убил. И Денис отошёл после того. Когда Денис увидел, что Константин жив и стал приподниматься, Денис его ударил ещё раз по лицу ногой. Мы написали заявление в полицию вчера, с Константином говорили сотрудники — он всё рассказал, — отметила женщина.

Все избиения подростки снимали на видео. На них обратил внимание депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко. В беседе с журналистами нашей редакции он отметил, что написал заявление в СКР и полицию.

— Я надеюсь, что в ближайшее время возбудят уголовное дело. Я вообще считаю, что это можно рассматривать как покушение на убийство, — сказал он.