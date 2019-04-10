Путин осмотрел отреставрированную церковь Екатерининского дворца

Президент России Владимир Путин осмотрел отреставрированную церковь Воскресения Христова Екатерининского дворца в Царском селе Санкт-Петербурга. Вместе с главой государства архитектурный шедевр XVIII века посетили члены Совбеза РФ.

Во время осмотра храма реставраторы рассказали, что церковь принадлежала императорской семье и доступа в неё простым людям никогда не было. За время существования многострадальный шедевр пережил множество ЧП, включая два пожара.

— Красиво! Как вы это реализовали? Очень интересно! Спасибо, — поблагодарил рестораторов глава государства.

Церковь Воскресения Христова была построена обер-архитектором Растрелли в 50-е годы XVIII века. Во времена Великой Отечественной войны её разграбили немецкие солдаты. Специалисты восстановили тысячи элементов внутреннего убранства храма.