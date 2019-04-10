Продлён арест трёх фигурантов дела Baring Vostok

Завтра будет рассмотрен такой же вопрос в отношении ещё двух фигурантов, в том числе и основателя компании Майкла Калви.

В Москве Басманный районный суд на три месяца продлил арест трёх фигурантов дела Baring Vostok — о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Об этом сообщает РИА "Новости".

Речь идёт о директоре по инвестициям Baring Vostok Иване Зюзине, партнёре в области медиа Вагане Абгаряне и гендиректоре "Первого коллекторского бюро" Максиме Владимирове. Они будут находиться под стражей до 14 июля.

Накануне на тот же срок был продлён арест ещё одного фигуранта — Филиппа Дельпалю. Завтра будет решаться вопрос двух оставшихся — самого основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы банка "Восточный" Алексея Кордичева. Сегодня сообщалось, что СК попросил перевести Калви под домашний арест.