Продлён арест трёх фигурантов дела Baring Vostok

В Москве Басманный районный суд на три месяца продлил арест трёх фигурантов дела Baring Vostok — о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Об этом сообщает РИА "Новости".
Речь идёт о директоре по инвестициям Baring Vostok Иване Зюзине, партнёре в области медиа Вагане Абгаряне и гендиректоре "Первого коллекторского бюро" Максиме Владимирове. Они будут находиться под стражей до 14 июля.
Накануне на тот же срок был продлён арест ещё одного фигуранта — Филиппа Дельпалю. Завтра будет решаться вопрос двух оставшихся — самого основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы банка "Восточный" Алексея Кордичева. Сегодня сообщалось, что СК попросил перевести Калви под домашний арест.
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