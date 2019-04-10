Депутаты Рады проголосовали против "включения мозгов"

В итоге за высказался 21 депутат, при том что для принятия необходимо 226 голосов.

Курьёзный случай произошёл во время заседания депутатов Верховной рады. Украинский парламент обсуждал поправки к закону о государственном языке. У вице-спикера Ирины Геращенко возник спор с коллегой из фракции "Блок Петра Порошенко", и в какой-то момент она попросила всех присутствующих включить мозг.

— Я бы хотела, чтобы в этом зале включались мозги у кого-то ещё, кроме председательствующей, — сказала Геращенко.

Один из депутатов от "Оппозиционного блока" предложил поставить вопрос о включении мозгов на голосование. В ответ на это, одновременно говоря о поправке, вице-спикер завела на голосование.

В итоге за проголосовал 21 депутат, а для принятия необходимо 226 голосов.

Ранее в Раде депутаты подрались после голосования о переименовании УПЦ.