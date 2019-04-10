Найденному в Калининграде раненому тюленёнку предложили "потолстеть для счастья"

Специалисты заметили, что в природе смог бы выжить, если бы весил 40 килограммов, а сейчас его вес в три раза меньше.

Сотрудники Калининградского зоопарка рассказали, как выхаживают раненого тюленёнка. Израненного и тощего зверя ранее нашли на берегу моря и доставили в зоопарк для восстановления.

— Ему нужно для счастья потолстеть. Когда его нашли, у него были истощение, обезвоживание и множественные кусаные раны. Сейчас он за шесть дней, пока у нас живёт, потолстел на три кг. Его вес вырос с 11 до 14 кг. Раны практически зажили, — заявила Лайфу пресс-секретарь Калининградского зоопарка Екатерина Михайлова.

Несмотря на помощь специалистов, у зверя ещё осталась глубокая рана на левой ласте. Он не очень хорошо ею двигает, однако у тюленя нет повреждения костей.

Днём ранее Лайф рассказывал, что в Приморском океанариуме впервые родился в неволе детёныш ларги.

Весной в зоопарках страны просыпаются звери после зимней спячки. Например, в Новосибирске проснулся манул, а в Москве очнулись ото сна медведи.