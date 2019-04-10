Порошенко повторно сдал анализы на алкоголь и наркотики

Ранее оба претендента на президентское кресло уже проходили аналогичные медицинские тесты.

Президент Украины Пётр Порошенко повторно сдал анализы на алкогольную и наркотическую зависимость, но уже экспертам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA). Он призвал Владимира Зеленского поступить аналогичным образом.

— Тесты и анализы должны сдаваться не в лабораториях, которые принадлежат другу или поклоннику, тем более что хозяин — гражданин РФ и когда-то даже баллотировался в Госдуму, — заявил лидер Незалежной.

Порошенко отметил, что данный факт наталкивает его на "большие сомнения в объективности" результатов анализов соперника.

Напомним, Зеленский сам предложил действующему главе государства Петру Порошенко вместе сдать анализы на наличие наркотиков и алкоголя в крови. Утром 5 апреля оба кандидата в президенты Украины в присутствии журналистов прошли медицинские тесты, хоть и в разных местах.

Анализы показали отсутствие в организме обоих претендентов на президентское кресло психоактивных веществ. Однако 7 апреля Порошенко заявил о готовности пройти повторную проверку, но уже в Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) по призыву Владимира Кличко. В предвыборном штабе Зеленского ответили, что "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты".