Эксперт оценил идею о возвращении штрафов за превышение на 10–20 км/ч

По его мнению, в этом нет смысла и это станет лишь дополнительным источником денег для бюджета.

Возвращение штрафов за превышение разрешённой скорости на 10–20 километров в час не сократит количество аварий на дорогах. Об этом заявил председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

— В этом нет никакого смысла, кроме дополнительного сбора денег за незначительные нарушения. Убеждён, что нештрафуемый интервал должен оставаться 20 км/ч, — передаёт РИА "Новости" слова эксперта.

Однако эксперт согласился с предложением увеличить штрафы за превышение скорости на 20–40 км/ч, так как считает, что подобные нарушения могут привести к серьёзным ДТП.

Кроме того, Цветков предложил более жёсткие меры для лихачей, которые превышают скорость на 60 км в час и более. Он считает, что таких нарушителей нужно наказывать административным арестом на срок до 15 суток.

Ранее Лайф сообщал, что ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости.