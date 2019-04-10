Рейсовый автобус свалился в овраг в Крыму

Рейсовый автобус съехал с дороги в овраг в Крыму около села Челядиново. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах региона. В результате ДТП один человек погиб, ещё восемь пострадали.
По предварительным данным, у транспорта отказали тормоза. Всего в автобусе было восемь пассажиров и один водитель. Один человек находится в тяжёлом состоянии, ещё семеро получили травмы средней тяжести.
Автобус направлялся из Керчи в село Заветное.
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