Рейсовый автобус свалился в овраг в Крыму

Рейсовый автобус съехал с дороги в овраг в Крыму около села Челядиново. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах региона. В результате ДТП один человек погиб, ещё восемь пострадали.

По предварительным данным, у транспорта отказали тормоза. Всего в автобусе было восемь пассажиров и один водитель. Один человек находится в тяжёлом состоянии, ещё семеро получили травмы средней тяжести.

Автобус направлялся из Керчи в село Заветное.