Рейсовый автобус свалился в овраг в Крыму

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Рейсовый автобус свалился в овраг в Крыму

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Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Рейсовый автобус съехал с дороги в овраг в Крыму около села Челядиново. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах региона. В результате ДТП один человек погиб, ещё восемь пострадали.

По предварительным данным, у транспорта отказали тормоза. Всего в автобусе было восемь пассажиров и один водитель. Один человек находится в тяжёлом состоянии, ещё семеро получили травмы средней тяжести.

Автобус направлялся из Керчи в село Заветное.

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