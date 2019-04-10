Трамп заявил о попытке госпереворота в США

Так американский лидер охарактеризовал расследование спецпрокурора Мюллера по поводу его "сговора" с Россией.

Президент США считает, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, а также в сговоре Дональда Трампа с Кремлём являлось попыткой госпереворота. Об этом он заявил в среду на брифинге для журналистов перед вылетом в Техас.

— Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности, — заявил Дональд Трамп.

Он в очередной раз подчеркнул, что расследование в отношении него было инициировано незаконно.

— То, что они сделали, было государственной изменой, это было ужасно, это было нарушением нашей конституции, — добавил американский лидер.

Напомним, в конце марта Мюллер завершил своё почти двухлетнее расследование "российского дела" и представил итоговый доклад главе Минюста США и генпрокурору Уильяму Барру.

Ранее Трамп назвал "паршивой работой" попытки демократов уличить его в сговоре с Россией.