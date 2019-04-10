В Москве подожгли полицейский автомобиль, пока сотрудники находились на задании

Огонь повредил крышу и заднюю дверь Lada Largus. При этом вызов, по которому приехали правоохранители, оказался ложным.

Полицейские обнаружили горящим свой служебный автомобиль у подъезда дома на севере Москвы, когда вернулись после задания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции потушили машину, но к этому времени пожар уже повредил её крышу и заднюю дверь. Предполагаемый поджигатель был задержан.

Собеседник агентства также рассказал, что вызов, по которому приехали правоохранители, оказался ложным. Некая женщина утверждала, что в её квартиру ломятся вооружённые люди, однако информация не подтвердилась.