Названы самые популярные у россиян новые иномарки

За январь – март 2019 года в стране было продано 290,1 тысячи новых автомобилей зарубежного производства.

Самой продаваемой иномаркой по итогам первого квартала 2019 года в России стала южнокорейская KIA Rio. Автомобиль разошёлся тиражом в 22,3 тысячи экземпляров. Топ-10 наиболее популярных авто зарубежного производства опубликовал "Автостат".

Следующие две строчки также заняли корейцы. На втором и третьем местах — Hyundai Creta и Hyundai Solaris, которых было продано 16,8 тысячи штук и 14,2 тысячи соответственно. Замыкают пятёрку лидеров седан Volkswagen Polo (11,8 тысячи машин) и кроссовер Renault Duster (8,3 тысячи).

Также в топ-10 самых популярных у россиян иномарок по итогам января — марта 2019 года вошли Toyota Camry (8,3 тысячи единиц), Skoda Rapid (8 тысяч), Renault Logan (7,9 тысячи), KIA Sportage (7,7 тысячи) и Volkswagen Tiguan (7,3 тысячи автомобилей).

По итогам квартала в России всего было продано 290,1 тысячи новых автомобилей иностранных марок. Это на 1,5% ниже результата годичной давности.

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