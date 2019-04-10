Однофамильцев космонавтов бесплатно пустят в парк "Россия — моя история"

Гостям фестиваля расскажут о космических технологиях, о питании экипажа МКС и о многом другом.

В честь Дня космонавтики в Москве пройдёт фестиваль "Пора в космос", в рамках которого жителей и гостей столицы приглашают на мастер-классы и кинопоказы. А однофамильцев космонавтов и российских учёных приглашают бесплатно посетить и парк "Россия — моя история".

— Обладатели "космических" фамилий смогут посетить экспозицию "ХХ век" бесплатно. Чтобы получить бесплатный билет, в кассе нужно будет показать паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, — сказано на портале мэра Москвы.

Космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин проведёт для всех желающих космический диктант с вопросами о космосе. Мероприятие состоится в центре "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос" на ВДНХ. Фестиваль будет идти три дня с 12 апреля.

В преддверии Дня космонавтики тематическая выставка открылась и на станции МЦК "Площадь Гагарина".