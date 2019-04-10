Водителям в столичном регионе рекомендовали переходить на летнюю резину

Но только если не приходится вечером и утром ездить по лесным дорогам, где пока лежит снег.

Гидрометцентр России рекомендовал автомобилистам Москвы и Подмосковья "переобувать" машины на летнюю резину.

В Москве среднесуточная температура уже превышает +5 градусов, поэтому столичные водители могут делать это. Но всё же эксперты советуют быть осторожными во время ночных поездок. Что касается Подмосковья, то летний вариант подойдёт, если только не приходится вечером и утром ездить по лесным дорогам, где пока лежит снег.

— Там холодно, сцепление с дорогой плохое, даже если там асфальт. Нужно иметь в виду, кто где находится, — сказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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