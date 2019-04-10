Политолог оценил масштабы проектов Беглова для развития города

Эксперт отметил, что временно исполняющий обязанности губернатора подтверждает позиции, заявленные ранее.

Политолог Виктор Потуремский в беседе с Лайфом прокомментировал сегодняшнюю встречу президента России Владимира Путина и врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Эксперт отметил, что руководитель региона инициировал проекты, которые могут обсуждаться на самом высоком уровне.

— У нас в Петербурге сменилось высшее должностное лицо, произошло это достаточно недавно. Беглов буквально в начале года провозгласил новые стратегические цели по управлению городом, то есть интенсификация, новая стратегия, перевод, — сказал Потуремский.

Главным является качественное повышение эффективности управления городом и новые масштабные задачи, а это, как отметил Потуремский, подтверждение позиции, заявленной Бегловым ранее.

— Беглов, как руководитель, имеет проекты, которые могут обсуждаться на таком высоком уровне. Более того, эти проекты поддерживаются ресурсно-финансово и уровень масштаба решения вызывает серьёзное уважение. До сих пор трудно себе представить, чтобы такие серьёзные ресурсы аккумулировались на региональном уровне, — резюмировал политолог.

Напомним, что Беглов исполняет обязанности главы Северной столицы с октября прошлого года. За это время, как отмечают эксперты, существенно улучшилось финансирование городских программ благоустройства. Кроме того, теперь внимание питерских властей приковано к улучшению транспортной инфраструктуры города. Также в специализированную городскую программу было включено 1379 объектов в историческом центре, которые подлежат реставрации.

На сегодняшней встрече с президентом Беглов, кроме того, рассказал Путину о договорённости с РЖД о строительстве до 2026 года шести путепроводов.