Дерзкий грабитель ворвался в зоомагазин, угрожая голубым зонтиком — видео

Продавщица пыталась отбиться от преступника средством для мытья окон, но оружие противника оказалось сильнее. Смотреть только со звуком!

Всё случилось в одном из зоомагазинов в подмосковных Луховицах. Туда ворвался грабитель в балаклаве и капюшоне, а из оружия у него был лишь зонтик-трость голубого цвета. Но продавщица оказалась не из робкого десятка. Женщина не растерялась и стала прыскать чистящей жидкостью для стёкол в лицо злоумышленнику, который в это время наносил ей удары зонтиком. Кадры эпичного противостояния опубликовал Mash.

Продавщица сопротивлялась сколько могла, но дерзость преступника одержала верх. Его добычей стали 600 рублей и старенький телефон. Теперь преступника с зонтом разыскивает полиция.

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