Помпео заявил о возможности продления Договора о СНВ

По словам американского дипломата, данное соглашение "по большей части соблюдается" Москвой.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США будет продлён, если удастся выработать приемлемый вариант. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

— Президент Трамп сказал ясно, что если мы сможем выработать хорошее надёжное соглашение о контроле над вооружениями, мы должны получить его, — сказал дипломат на слушаниях в сенате.

Помпео подчеркнул, что ДСНВ "по большей части соблюдается" Россией, в очередной раз заявив, что Москва якобы не поступает так с Договором об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году, а спустя год он вступил в силу. Соглашение предусматривает сокращение развёрнутых стратегических носителей России и Америки до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора истекает в 2021 году.