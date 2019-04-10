Истребители НАТО подняли на перехват пассажирского самолёта над Черногорией

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Истребители НАТО подняли на перехват пассажирского самолёта над Черногорией

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Фото: © Минобороны Италии

Лайнер, на поиски которого вылетели военные самолёты, направлялся из Германии в Египет.

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon были подняты по тревоге на перехват пассажирского самолёта немецкой авиакомпании Tui Fly над Черногорией. В Минобороны Италии уточнили причину экстренных мер — экипаж лайнера перестал отвечать наземным диспетчерским службам.

После потери связи европейский центр совместных воздушных операций НАТО приказал направить на перехват борта, летящего из Германии в Египет, "Тайфуны" с базы "Джойя-дель-Колле".

<p>Скриншот сайта flightradar24</p>

Прибыв в указанный район, итальянские истребители идентифицировали гражданское судно и после восстановления радиосвязи вернулись на базу, — говорится в сообщении Военно-воздушных сил.

Отметим, что это первое применение самолётов в рамках миссии НАТО по безопасности воздушного пространства в Черногории с лета 2018 года.

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