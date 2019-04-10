СМИ: Задержан глава представительства ДНР во Франции

Перед визитом полиции Файяр познакомился с таинственной украинкой, которая одолжила ему некую сумму денег.

Глава представительского центра Донецкой Народной Республики в Марселе Юбер Файяр задержан в преддверии открытия второго представительства ДНР во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

— У Юбера есть дети, которым надо помогать. Он потерял работу некоторое время назад и находился в несколько стеснённых финансовых условиях. Вместе с тем он повстречал женщину, украинку... Она предложила одолжить ему некую сумму денег, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на следующее утро к нему нагрянула полиция. У главы представительства ДНР изъяли полученные от таинственной украинки деньги и задержали его по обвинению в сутенёрстве.

Файяр сейчас находится под стражей в одной из французских коммун в округе Экс-ан-Прованс, на связь не выходит. Его сотовый телефон недоступен.

Первое представительство ДНР действует во французском Марселе с 1 сентября 2017 года. Открытие второго центра должно было состояться в конце апреля 2019 года.