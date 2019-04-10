Скончался актёр Геннадий Фролов

Он играл в таких фильмах, как "Встреча на переправе", "Осенняя история", "Битва за Москву".

Народный артист России Геннадий Фролов ушёл из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает ТАСС.

— Умер Геннадий Фролов, — приводит агентство слова заведующего литературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова.

Фролов играл в таких фильмах, как "Встреча на переправе", "Осенняя история", "Цезарь и Клеопатра", "Битва за Москву" и многих других. В "Современнике" он работал с 1961 года. Там он участвовал в том числе в постановках "Вишнёвый сад", "Три товарища".

Напомним, что накануне проводили в последний путь аплодисментами и криками "Браво!" режиссёра Георгия Данелию.