В Анапе пятилетний мальчик упал в канализационный колодец и погиб

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В Анапе пятилетний мальчик упал в канализационный колодец и погиб

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Для выяснения точной причины смерти ребёнка назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Пятилетний мальчик из посёлка Супсех в Анапе 10 апреля упал в открытый люк водопроводного колодца глубиной два метра и погиб.

По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Ранее Лайф сообщал, что жительница Башкирии попыталась зарезать пятилетнюю дочку в бане.

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