В Анапе пятилетний мальчик упал в канализационный колодец и погиб

Пятилетний мальчик из посёлка Супсех в Анапе 10 апреля упал в открытый люк водопроводного колодца глубиной два метра и погиб.
— По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю.
Правоохранительные органы начали доследственную проверку.
Ранее Лайф сообщал, что жительница Башкирии попыталась зарезать пятилетнюю дочку в бане.
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