В суде назвали объём арестованных активов экс-министра Абызова

Ранее следователь рассказал о попытке обвиняемого вывести средства со счёта, который подлежал аресту.

Басманный суд Москвы арестовал денежные средства экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании ОПГ и хищении четырёх миллиардов рублей, в размере свыше 437 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

— Вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова в сумме более 437 миллионов рублей, находящихся на расчётных счетах, — уточнила она.

Кроме того, по ходатайству следствия арестовано два земельных участка и два жилых дома Абызова в Подмосковье, три квартиры и четыре комнаты, а также парковочное место в столице.

Ранее стало известно, что бывший министр пытался снять деньги, находившиеся на его банковском счёте, перед их арестом следствием. Какую именно сумму обвиняемый пытался скрыть, не уточняется.