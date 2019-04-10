Пенс попытался прогнать посла Венесуэлы с заседания Совбеза ООН

Американский политик обратился к дипломату с призывом вернуться к Николасу Мадуро и передать, что его время вышло.

Вице-президент США Майк Пенс предложил постпреду Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН, посвящённое гуманитарной ситуации в республике. По его мнению, вместо него в зале должен присутствовать "представитель свободного венесуэльского правительства".

— При всём уважении, господин посол, вы не должны находиться здесь, вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло, — обратился американский политик к Монкаде.

Вице-президент США также заявил о подготовке Белым домом проекта резолюции, признающего легитимность Хуана Гуайдо и призвал всех поддержать его.

Получивший слово сразу после Пенса постпред России при ООН Василий Небензя выступил в защиту венесуэльского коллеги. Он напомнил, что Монкада был назначен "законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генеральной ассамблеей ООН".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал мировое сообщество заставить США прекратить давление на его страну.