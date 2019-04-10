"Молодёжка ОНФ" продолжит акцию "СохранимЛес" по сбору макулатуры

Согласно предварительным итогам, участники акции собрали 118 тонн макулатуры — это 1967 сохранённых деревьев.

Движение "Молодёжка ОНФ" решило продлить акцию #СохранимЛес, задача которой — сбор макулатуры для её переработки.

— После 20 апреля мы продолжим данную акцию, которая будет не в командном зачёте, как сейчас, а уже в личном. Мы определим трёх победителей в личном зачёте, — сообщается на сайте ОНФ.

По предварительным итогам, участниками акции стали 12 445 человек из 76 регионов России. В общей сложности они собрали 118 тонн макулатуры — это 1967 сохранённых деревьев.

Уточняется, что больше всего макулатуры собрали в Московской области — 19 964 килограмма. Далее идёт Архангельская область — 8387 килограммов. И замыкает тройку лидеров Дагестан, где собрали 6477 килограммов бывшей в употреблении бумаги.

Ранее Лайф сообщал, что активисты "Молодёжки ОНФ" провели экологические рейды в четырёх города.