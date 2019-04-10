СМИ: Задержан глава Дербентского района Дагестана

Глава Дербентского района Дагестана задержан на двое суток, он доставлен в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Отмечается, что задержание было произведено после обысков в администрации района. Основанием стала статья 91 (УПК РФ). Она предполагает в том числе случаи, когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения, а также когда есть данные, что подозреваемый пытался скрыться.

Ранее арестовали на два месяца экс-замначальника МВД Махачкалы.