Гай Юлий Цезарь хочет подать в суд на Facebook

Причина — блокировка его страницы в социальной сети из-за неправильной интерпретации имени.

9 апреля социальная сеть "Фейсбук" заблокировала страницу Гая Юлия Цезаря Муссолини. Блокировка продлилась меньше суток, хотя изначально в соцсети сообщили, что аккаунт будет недоступен до 11 апреля. Об этом сообщает Difesa.

Правнук Бенито Муссолини заявил о том, что блокировка произошла из-за ошибки "Фейсбука". Дело в том, что социальная сеть неправильно интерпретировала его имя.

Также Муссолини добавил, что он обратится к адвокатам. Гай хочет выставить "Фейсбуку" иск за дискриминацию. В скором времени он пойдёт на выборы.