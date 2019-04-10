СК опроверг информацию о следах взрывчатки в самолёте Качиньского

В ведомстве отметили, что сообщения об "обнаруженных следах" — это неудачная попытка "подвергнуть сомнению очевидное".

Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых для создания взрывчатки, которые якобы нашли британские эксперты на фрагментах разбившегося Ту-154 с польским президентом Лехом Качиньским на борту.

— Согласно выводам экспертов, на фрагментах польского самолёта Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолёта и продуктов его эксплуатации, — говорится в официальном комментарии представителя СК Светланы Петренко.

В ведомстве отметили, что сведения об "обнаруженных следах" — это неудачная попытка "подвергнуть сомнению очевидное".

Ранее Лайф сообщал, что СКР опроверг сообщения СМИ о подмене самописцев Ту-154 Качиньского.