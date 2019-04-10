Небензя жёстко ответил постпреду Германии из-за песочных часов — видео

В Совете Безопасности собрались обсудить события в Венесуэле. Российский постпред выступал сразу после вице-президента США Майка Пенса.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя не позволил ограничить время своего выступления на заседании Совбеза.

Германский постпред Кристоф Хойсген предоставил ему слово и сказал, что сейчас перевернёт песочные часы, по которым будет следить за продолжительностью речи.

— Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно, — ответил ему Небензя.

В итоге он говорил 12 минут. Речь шла о Венесуэле, это была общая тема заседания. Российский дипломат призвал США прекратить вмешиваться в дела Боливарианской Республики, а равно и в дела других государств.

— Ведь вы же не любите, когда вмешиваются в ваши дела, — отметил постпред.

Как раз перед ним выступал Майк Пенс, вице-президент Соединённых Штатов. Лайф писал, что он пытался выгнать из зала представителя Венесуэлы Самуэля Монкаде.