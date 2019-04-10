Появилось видео досмотра бездомной, проникшей на рейс без билета

Процесс досмотра бездомной женщины, проникшей на рейс без билета в аэропорту Уфы, попал на видео. Кадры опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.

Напомним, инцидент произошёл в начале апреля. 65-летняя женщина смогла проскользнуть мимо паспортного контроля, когда сотрудник аэропорта отвлёкся на молодую стажёрку. Она обманом дошла до пункта досмотра, а потом и до самолёта. Дезориентированную пассажирку заметили уже в салоне лайнера, когда она пыталась найти свободное место. Билета у неё при себе не было.

Позже оказалось, что женщина является пациенткой психбольницы. Но она сбежала оттуда и самостоятельно добралась до аэропорта.