В ХМАО ищут вандала, осквернившего мемориал воинской славы

Полиция Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) ищет неизвестного, который осквернил мемориал Вечного огня. Об этом сообщает ТАСС.

По данным журналистов, 7 апреля мужчина сорвал установленный венок и сжёг его в огне. Также звезда, из которой идёт пламя, сильно закоптилась. Её восстановлением займутся специалисты.

Как рассказал собеседник агентства, личность гражданина устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм".