В ХМАО ищут вандала, осквернившего мемориал воинской славы

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В ХМАО ищут вандала, осквернившего мемориал воинской славы

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Полиция Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) ищет неизвестного, который осквернил мемориал Вечного огня. Об этом сообщает ТАСС.

По данным журналистов, 7 апреля мужчина сорвал установленный венок и сжёг его в огне. Также звезда, из которой идёт пламя, сильно закоптилась. Её восстановлением займутся специалисты.

Как рассказал собеседник агентства, личность гражданина устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм".

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